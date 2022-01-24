Mesleki eğitim merkezi irtibat büroları açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgeleri içerisinde açıldı.

Eğitim ve sanayi koordinasyonu yakından takip edilecek

Eğitim ile sanayi arasındaki koordinasyonunun sağlanması amaçlanan uygulamada, 77 ildeki 251 organize sanayi bölgesi ile 4 ildeki 4 sanayi sitesi, en az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilerek toplam 255 sanayi bölgesine 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

Bu sayede daha dinamik eğitim müfredatı, eğitim materyalleri ve bizzat çalışarak öğrenen bir insan kaynağının oluşturulması amaçlanıyor.