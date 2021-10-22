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TIMETURK / EĞİTİM / Meslek lisesinden bütçeye dev katkı

Meslek lisesinden bütçeye dev katkı

Kırıkkale'de Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği masa, sıra ve dolaplar, birçok ildeki okulun ihtiyacını karşılıyor.

51 Dakika Önce
2021-10-22 21:52:55
Meslek lisesinden bütçeye dev katkı

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Şu anda sadece bu meslek lisemizde öğrencilerimiz, yıllık 1 milyon 200 bin lira devlet bütçesine katkı sağlıyor" dedi.

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Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı temel eğitim okulları ve liselerin sıra, masa ve dolap gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda 60 öğrenci, yıllık 12 bin sıra, 12 bin öğretmen masası ve 12 bin dolap üretiyor. Üretilen sıra, dolap ve öğretmen masası ihtiyacı olan illere gönderiliyor.

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İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindekiler, okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden üretim ile ilgili bilgi aldı.

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Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle son yıllarda mesleki eğitim konusunda çok ciddi adımlar attığını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz meslek lisemiz de mobilya ve metal alanında çalışmalar yapıyor. 60 öğrencimiz aktif bir şekilde yıllık 12 bin sıra, 12 bin öğretmen masası ve 12 bin dolap üretiyorlar. Şu anda sadece bu meslek lisemizde öğrencilerimiz, yıllık 1 milyon 200 bin lira devlet bütçesine katkı sağlıyor. Bizim şu an burada ürettiğimiz sıralar, ilimizin imkanlarını çok kolay karşılıyor. Bunun yanı sıra ülkemizin birçok ilinin sıra, masa ihtiyacını da buradan karşılıyoruz" dedi. DHA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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