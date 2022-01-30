Meslek lisesi öğrencilerinden ülke ekonomisine dev katkı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar ücret de alabiliyorlar. Gelirdeki artışlar bu kapsamda öğrencilerin aldığı ücretlere de pozitif olarak yansıdı. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilere ödenen tutar 2020 yılına göre %66'lık artışla 51 milyon liraya yükseldi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Mesleki eğitimde yaptığımız dönüşümde önceliğimiz eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek. Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı. 2021 yılında elde edilen geliri 2020 yılındakine göre %131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştık. Böylece meslek liseleri tarihi bir rekoru kırmış oldu. 2021 yılında döner sermaye gelirlerinden öğrencilerimize ödenen tutar 2020 yılına göre %66'lık artışla 51 milyon liraya yükseldi. Bu artışla hem öğrencilerimizin yaparak öğrenme kapasiteleri artırarak mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini yükseltmeyi, hem de üretime katkıları ölçüsünde eğitimlerine devam ederken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini hedefliyoruz."dedi.

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