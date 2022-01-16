Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detaylar

Maaş bordrosunda artan ve azalan oranlar

Milyonlarca memurun maaş bordroları e-devlet üzerinden erşime açıldı. E-Devlet şifresi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bordro sorgulama ekranında memurlar Ocak ayı için yarın alacakları maaşlarını öğrenebiliyorlar.

Maaş bordrolarında kritik nokta ise gelir vergisi ve AGİ düzenlemesi oldu. Asgari ücret kadar gelir vergisinden muafiyet için yapılan yeni düzenlemenin Aralık ayı bordrosuna göre memura sadece 70 TL zam getirdiği görüldü. İşte detaylar...

GELİR VERGİSİ DETAYI: e-Devlet'te YOĞUNLUK VAR

Memur maaşları için de asgari ücret kadar olan kısmı için gelir vergisi kesintisi yapılmaması yasalaşmıştı. Bordrolarda gelir vergisi tutarının '0' olarak görüldü. Memurlar sosyal medyada e-devlette yoğunluktan dolayı maaş bordrolarına ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

ZAM ORANI YÜZDE %27,91

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ocak 2022 tarihli genelgesi ile memur ve sözleşmeli personelin zam oranını %27,91 olarak açıklamıştı.

% 2,5'LİK ZAM HAFTAYA KALDI

Mecliste görüşmeleri devam eden yüzde 2,5'lik artış için ise Meclis Genel Kurulu dün yeterli sayıda toplanamadığı için memurların yüzde 2,5'lik zammının da olduğu kanun teklifi haftaya görüşülecek.

SOSYAL MEDAYADA YER ALAN MAAŞ BORDROSU: GELİR VERGİSİ '0'

Soysal medyada memurların paylaştığı bordroda ise gelir vergisinin '0' olarak yazıldığı görüldü. İlerleyen aylarda asgari ücret düzenlemesi ile gelir vergisi kesintisin etkisi daha da net olarak karşımıza çıkacak.

İşte paylaşılan o resimler;

2021 yılı Aralık ayına ait bordroda gelir vergisi kesintisi 430,47 TL olarak görülüyor. Bu rakamlar tüm memurlarda değişiklik gösteriyor.

2022 yılı Ocak ayına ait bordroda ise gelir vergisi '0' olarak yer aldığı görüldü.

GELİR VERGİSİ SADECE 70 TL KAZANDIRDI

AGİ KALKMASI İLE MAAŞLAR ERİDİ

AGİ'nin kaldırılması ile yine maaşlarda kayıplar oluştu. AGİ'den 360 TL gelirden olan memur gelir vergisinden 430 TL gelir elde etmiş oldu. 430-360=70 TL. Paylaşılan örnek bordroda gelir vergisinden memurun kazancının sadece 70 TL olduğu görülüyor.

2021 YILINDAKİ AGİ GİTTİ:

Asgari Geçim İndirimi Tutarı alan memurlar bu yıl AGİ'nin kaldırılması ile bu gelirlerinden de oldular

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.