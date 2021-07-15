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TIMETURK / EĞİTİM / Melih Bulu görevden alındı

Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.

2 Saat Önce
2021-07-15 08:05:44
Melih Bulu görevden alındı

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.
Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

Akademisyenlerin protestoları, her gün rektörlük önünde sürüyordu. 

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Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili aday adayı olarak seçimlere katılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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