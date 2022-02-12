MEB YKS kampı nedir? Ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir?

YSK kampına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bu yıl uygulamaya konulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kampının detayları merak konusu oldu. İşte detaylar...

YSK kampı ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, YSK'ya hazırlanan öğrenciler için öğretmenlerin soru çözdüğü ve anlaşılmayan kısımları canlı olarak aktardığı interaktif bir uygulama başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan YKS kampı ile ilgili detaylar nedir? YKS kampına nasıl gidilir? İşte detaylar...

MEB YKS KAMPI NEDİR?

MEB YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik, çalışma sorularının öğretmenler tarafından çözülüp anlaşılmayan bölümlerin canlı yayında cevaplanacağı sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olmasına yönelik hazırlanan interaktif bir programdır.

YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVI KAMPI BAŞLADI MI?

Yüksek Öğretim Sınavı kampı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacak. Canlı yayınlar hafta içi her gün 17.30 -19:30 saatleri arasında yapılmaya başlanacak.

YKS KAMPINA NASIL GİDİLİR?

YKS Kampı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. interaktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.

YKS Kampı'nda öğrencilerinin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.

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