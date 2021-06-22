MEB ve ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? 2021 YKS sınav görevli ücreti

2021 YKS sınav görevli ücretleri ne kadar? MEB ve ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? Milyonlarca öğrenci 2021 yılında MEB ve ÖSYM'nin sınavlarında ter dökecek. Bu sınavlarda binlerce öğretmen de görev alacak. YKS sınavına sayılı günler kala sınav görevi isteyen öğretmenler 2021 YKS sınav görevli ücretlerini sorguluyor. Peki 2021 ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücreti kaç para? 2021 ÖSYM yardımcı gözetmen, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen sınav ücretleri ne kadar?

2021 YKS sınav görevli ücretleri ne kadar? MEB ve ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? Milyonlarca öğrenci 2021 yılında MEB ve ÖSYM'nin sınavlarında ter dökecek. Bu sınavlarda binlerce öğretmen de görev alacak. YKS sınavına sayılı günler kala sınav görevi isteyen öğretmenler 2021 YKS sınav görevli ücretlerini sorguluyor. Peki 2021 ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücreti kaç para? 2021 ÖSYM yardımcı gözetmen, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen sınav ücretleri ne kadar?

ÖSYM ve MEB sınavlarında görev alanlara verilen sınav görevli ücretleri 2021 yılında güncellendi. ÖSYM'nin ve MEB'in sınavlarına katılacak olan öğretmenler 2021 yılında sınav görevli ücretlerini merak ediyor. Peki MEB ve ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu: 264 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Bina Yöneticisi: 264 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı: 237 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Salon Başkanı: 237 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Gözetmen: 198 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Yedek Gözetmen: 158 TL sınav görev ücreti alacak

ÖSYM Yardımcı Gözetmen: 264 TL sınav görev ücreti alacak

2021 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Salon Başkanısınav: 230, 48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Salon Başkanı: 238,48 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Gözetmen: 223,50 sınav görev ücreti alacak

MEB Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yedek Gözetmen: 167,63 TL sınav görev ücreti alacak

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen: 279,34 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL sınav görev ücreti alacak

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL sınav görev ücreti alacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.