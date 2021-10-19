MEB'ten yardımcı ders kitabı kararı

Kitap yayıncılarının en büyük gelir kaynaklarından birisi olan yardımcı ders kitapları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı.

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim ile birlikte ortaya çıkan kayıpları tespit ettiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar telafilere hemen başlandığını kaydetti. Telafi eğitimleri için etkinlik kitapları, yardımcı kitaplar ve materyal üretildiğini söyleyen Özer, "Veliler yardımcı kitapları hiçbir şekilde parayla almayacak. Her ayın ilk haftasında tüm yardımcı kitaplar, etkinlik kitapları ve materyaller öğrencilerin masalarına konulacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.