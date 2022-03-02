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TIMETURK / EĞİTİM / MEB'ten okullarda sosyal etkinlik açıklaması

MEB'ten okullarda sosyal etkinlik açıklaması

Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek

41 Dakika Önce
2022-03-02 22:25:49
MEB'ten okullarda sosyal etkinlik açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. AA .

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