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TIMETURK / EĞİTİM / MEB’ten ‘Köy yaşam merkezleri’ açıklaması

MEB’ten ‘Köy yaşam merkezleri’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), köy okullarının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan köy yaşam merkezlerinin sayısının 4 ayda 1600'e ulaştığını açıkladı.

5 Saat Önce
2022-09-17 11:59:01
MEB’ten ‘Köy yaşam merkezleri’ açıklaması

MEB'den yapılan açıklamada, kapalı durumdaki köy okullarının açılarak ilkokul, anaokulu ve halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekanlar olarak yeniden tasarlandığı belirtildi.

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Açıklamada, "kalkınma hamlesini tekrar köylerden başlatacak çok önemli bir atılım" olarak nitelendirilen proje kapsamında, 4 ayda 1600 köy yaşam merkezi oluşturulduğu kaydedildi.

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Bu merkezlerde köy halkının uğraşlarına yönelik eğitimlerin de sunulacağı belirtilen açıklamada, köylerdeki kadın kooperatiflerinin bu merkezlere entegre edilerek, eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizmanın hayata geçirileceği ifade edildi.

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Açıklamada, ayrıca merkezlerin, anaokulu, ilkokul, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağladığı vurgulandı. AA .

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