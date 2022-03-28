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TIMETURK / EĞİTİM / MEB son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı

MEB son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 ayda 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini bildirdi.

48 Dakika Önce
2022-03-28 13:30:57
MEB son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açtı

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükselterek eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalıştıklarını, öğrenciler arasındaki başarı farkını azaltmada kritik öneme sahip okul öncesi döneme daha büyük önem atfettiklerini ifade etti.

"Yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı hedefine doğru hızla ilerleme katettiklerini" belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 ay gibi kısa bir sürede 102 anaokulu ve 7 bin 800 ana sınıfını hizmete açtık. Böylece okul öncesi eğitim kurumlarımızın kapasitesini artırmada hedefimize daha yaklaşmış olacağız. Yeni anaokulları ve ana sınıflarının yapımı için yürüttüğümüz süreç, planlandığı gibi ilerliyor. Bir yandan da bu dönemde çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimi için alternatif modeller de kullanıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitimi her çocuğumuza ulaştırıyoruz." .

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