MEB Özer: ' İlk açılması gereken ve son kapatılacak yerler okullar '

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından Tuzla'da yaptırılan GİSBİR Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bakan Özer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Kovid-19 salgını sürecinin dünyayı hazırlıksız yakaladığını, yeni dönüşümlerin ve yeni başlangıçların tetiklenmesine vesile olduğunu anlatan Özer, bu süreçten en fazla etkilenen alanında eğitim olduğunu söyledi.

Bakan Özer, ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirterek, okulların sadece eğitim ve öğrenmenin yapıldığı mekanlar değil, aynı zamanda nesillerin yetiştiği, kişisel gelişimlerini sağladıkları, psikososyal gelişimlerini gerçekleştirdikleri, akran eğitiminin gerçekleştirildiği mekanlar olduğunu ifade etti.

Uzaktan eğitimle telafi edileceklerin sadece öğrenme kayıpları olmadığını, psikososyal sağlamlılık ve diğer parametrelerle ilgili de çok sayıda şeyin mutlaka telafi edilmesi gerektiğini aktaran Özer, "Onun için 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren kararlılıkla, ilk açılması gereken ve son kapatılacak yerler okullar diyerek ve eğitim öğretimin yüz yüze açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğü vurgusuyla yola çıktığımız ve 5 ay kesintisiz, başarılı bir şekilde uyguladığımız süreci bugün itibarıyla aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz." diye konuştu.

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