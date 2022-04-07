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TIMETURK / EĞİTİM / MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

Milli Eğitim Bakanlığının 'https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr' adresinden erişime açtığı web sitesinde, Türkiye genelindeki liselerin akademik başarılarına, bilim ve teknolojik faaliyetlerine, sosyal ve kültürel etkinliklerine ilişkin haberler yer alıyor.

3 Saat Önce
2022-04-07 12:01:25
MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, eğitim ortamları ve süreçlerine yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen iyi örnekler ile özgün uygulamaları yaygınlaştırmak üzere proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kurumsal web sitesinde yer verdikleri başarı hikayelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere, çevre ve insan duyarlılığına dair haberlerin, ortak bir ekosistemde paylaşılması amacıyla "eğitimde iyi örnekler" web sitesi, "https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

İnternet sitesinde, liselerde yürütülen faaliyetlere ilişkin haberler, "akademik başarılar", "bilim ve teknoloji", "kariyer ve rehberlik", "kulüp faaliyetleri", "kültürel ve sosyal faaliyetler", "patent, faydalı model, marka ve tasarım", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "toplum hizmeti çalışmaları", "yayınlar", "zümre çalışmaları" başlıkları altında paylaşıldı.

Haber sitesiyle, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki liselerde yürütülen başarılı eğitim uygulamalarına ilişkin bilgilere, eğitim paydaşları ulaşabilecek. Böylece eğitimde iyi uygulamaların başka okullarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

- Beğenilen haberler öne çıkacak

Haber sitesinde, il, okul türü, kategori ve zaman filtrelemesi yapılabiliyor. Ayrıca "beğeni butonu" kullananların tercihlerine göre, en çok beğenilen haberler görüntülenebiliyor.

Okulların kurumsal web sitelerindeki haberlere ait linklere erişimin sağlandığı "eğitimde iyi örnekler" sitesinde yer alacak haberlere, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon karar veriyor. .

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