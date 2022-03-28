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TIMETURK / EĞİTİM / MEB ikinci ara tatil için tarih verdi! Ara tatil ne zaman başlayacak?

MEB ikinci ara tatil için tarih verdi! Ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda birinci yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitim devam ederken okulların ne zaman ikinci ara tatile gireceği öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki İkinci ara tatil ne zaman olacak?

37 Dakika Önce
2022-03-28 13:42:04
MEB ikinci ara tatil için tarih verdi! Ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatil ile birlikte öğrenciler derslere ara verecek ve dinlenme fırsatı elde edecek. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe koyulan ara tatil ile öğrenciler sınav maratonlarından bir nebze uzaklaşacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak. İkinci ara tatil 11 Nisan - 15 Nisan'da uygulanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

 

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