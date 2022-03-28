MEB ikinci ara tatil için tarih verdi! Ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda birinci yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitim devam ederken okulların ne zaman ikinci ara tatile gireceği öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki İkinci ara tatil ne zaman olacak?