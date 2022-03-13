Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan Aybar kar fırtınası yüz yüze eğitimi vurdu. Perşembe gününden bu yana kapalı olan okulların açılıp açılmayacağı belli oldu. Nisan ara tatil bekleyen öğrencilere kar tatili geldi. Okul tatili uzayacak mı belli oldu. İşte detaylar..

MEB Flaş Açıklama: Yüz Yüze Eğitimin Kaderi Çizildi! Okul Tatili Uzayacak Mı Belli Oldu! 14 Mart Pazartesi İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri...

7 Şubat Pazartesi günü start alan 2. dönemin kaderi çizildi. Nisanda ara tatil ne zaman sorgulaması yapan öğrencilere kar tatili haberi geldi. Aybar kar fırtınasının vurduğu çoğu kentte yüz yüze eğitime ara verildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından peş peşe önlemler alındı. Perşembe ve cuma günleri özellikle İstanbul'da yoğun olan kar yağışının hafta sonu daha da şiddetleneceği söylendi. Hal böyle olunca okul tatili uzatılacak mı merak edildi. Pazartesi okul var mı 2022 son dakika araştırması yapan milyonlarca öğrenciye son dakika haberi verildi. pazartesi okul var mı 2022, nisanda ara tatil ne zaman 2022, ikinci dönem ara tatil ne zaman, okullar ne zaman açılacak 2022, İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil, 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi, nisan ayında okullar ne zaman tatil araştırmaları yoğun şekilde yapıldı. Peki, Okul tatili uzayacak mı? Pazartesi okullar tatil olur mu? 14 Mart Pazartesi tatil mi? İşte yanıtı...

Türkiye'yi soğuktan donduran Aybar kar fırtınası 1987 yılından sonra ilk kez bu denli görüldü. Perşembe günü başlayan kar yağışıyla yüz yüze eğitime hafta başına kadar ara verildi. Hayatı felç eden kar yağışı özellikle megakent İstanbul'u vurdu. Yoğun kar yağışının bir an olsun durmadığı kentte peş peşe uyarı geldi. Yağışın cumartesi günü perşembe ve cuma gününden daha fazla yağacağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Evlerinizden çıkmayın" dedi. Kentlerin son durumunda okul tatili uzayacak mı merak edildi. Peki, Pazartesi okullar tatil olur mu? Pazartesi tatil mi?

Sık sık yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitmin önemine değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu dönem bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını telafi ederek tamamlayacağız” dedi. 20 milyona yakın öğrenci ve öğretmenin merak ettiği pazartesi okul var mı sorusuna da yanıt veren Bakan Özer, "Artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacak" dedi. Kar tatilinin ardından normal şartlarda okullar 14 Mart Pazartesi günü eğitime devam edecek. Karın fazla olduğu İstanbul'da gerekli görülürse tatil 1 gün daha uzayabilecek. 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatilin uzatılması bekleniyor. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman?

Kar tatilinin ardından okullar 14 Mart Pazartesi günü tekrar açılacak. 2. dönem 2. ara tatil 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2-4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı haftasında muhtemelen 9 gün daha tatil yapacak olan öğrenciler 9 Mayıs Pazartesi günü eğitime devam edecek. 18 milyona yakın öğrenci 2. ara tatilin ardından 17 Haziran Cuma günü karne alacak ve 3 aylık yıl sonu tatili başlayacak. Böylece eğitim camiası 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak.

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