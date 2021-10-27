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TIMETURK / EĞİTİM / MEB: Fizyoterapist ve destek personeli alımında başvurular başladı

MEB: Fizyoterapist ve destek personeli alımında başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için 5 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

41 Dakika Önce
2021-10-27 22:02:29
MEB: Fizyoterapist ve destek personeli alımında başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, fizyoterapist ve destek personeli alımı için başvurular "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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