DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BİSİKLETLİLERİN 8 GÜNLÜK ANITKABİR YOLCULUĞUNDAN ENSTANTANELER
TCMB'den iki tebliğde değişiklik
Umutlarımız yeşerdi! Karadağ 2-2 Hollanda
MEB, fizyoterapist/destek personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sırbistan'da 'Bosna Kasabı' Mladic protestosu
ABD’nin Suriye'de 70 sivili vurduğu ortaya çıktı
İbrahim Kalın'dan F-35, Libya ve Suriye hakkında açıklamalar
Türk havacılığının unutulmaz ismi: Nuri Demirağ
Ülke genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı
Neden midemiz ekşiyor?
Instagram üyelerine para ödeyecek
Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti!
Baş ağrınızın sorumlusu tuz olabilir
Polisin şehit edildiği olayın şüphelisi: Hasımlarım sandım
Lokanta usulü kuru fasulye nasıl yapılır?

TIMETURK / EĞİTİM / MEB, fizyoterapist/destek personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB, fizyoterapist/destek personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.

2 Saat Önce
2021-11-14 00:46:04
MEB, fizyoterapist/destek personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş