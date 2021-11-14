MEB, fizyoterapist/destek personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
2021-11-14 00:46:04
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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