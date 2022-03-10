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TIMETURK / EĞİTİM / MEB EKYS Deneme Sınavına Yoğun İlgi

MEB EKYS Deneme Sınavına Yoğun İlgi

Türk Eğitim-Sen MEB EKYS Deneme Sınavı düzenledi

1 Saat Önce
2022-03-10 21:33:58
MEB EKYS Deneme Sınavına Yoğun İlgi

Şube Başkanı Ertekin ENGİN ‘in yapılan EKYS DENEME SINAVI sonrası basın açıklamasıdır;

Daha önce duyurulan EKYS DENEME SINAVI
9 Mart 2022 Çarşamba günü İlçelerimizde eş zamanlı olarak olarak saat 17:00 ‘de başlamış, 19:30'da sona ermiştir.

Şubemiz tarafından ilan edilen tüm Öğretmenlere açık ücretsiz yüz yüze EKYS DENEME SINAVI gerçekleştirilmiştir. Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Şereflikoçhisar İlçelerinde gerçekleştirilen EKYS Denem SINAVI gerçek bir sınav titizliğiyle yapılmıştır.

Genel Sınav Koordinatörlüğünü Şube Başkan Yardımcısı Arzu CANCA'nın yaptığı sınavda 20 ‘ye yakın gözetmen görev almış, Şube Yönetim Kurulu ve İlçe Temsilcilerinin özveriili çalışmalarıı ile gerçekleşen EKYS DENEME SINAVI Sendikamızın farkını ortaya koymuştur.

Sınav sonuçlarının ve analizlerinin en kısa sürede yapılarak katılımcıların iletişim adreslerine gönderilecektir.

Gerçekleşen sınava gösterilen yoğun ilgi gösterilmiş olması bizleri memnun etmiştir. Öte yandan EKYS DENEME SINAVI soru içerikleri, isimlerine özel hazırlanmış özel optik okuyucu cevap kağıtları ve sınav ortamlarının hazırlanması ile ilgili olarak sınava katılan arkadaşlarımızın beğenilerini ifade etmeleri ayrıca memnun etmiştir.

Deneme Sınavı Sorularını hazırlayan uzmanlarımıza, dizgi ve basımında emeği geçen arkadaşlarımıza, katılımcı Öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm teşkilat mensuplarınıza teşekkür ediyorum.

Dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Eğitim Çalışanlarının ve Türk Milletinin faydasına olan çalışmalarımızı artırarak Sendikacılıkta olumlu örnekleri artıracağız.

Bu vesile ile 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek EKYS Sınavında tüm arkadaşlarınıza başarılar diliyor, camiamıza ve kamuoyuna saygılar sunuyorum.

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