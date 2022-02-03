DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna’dan kritik açıklama: Barış görüşmelerini Türkiye'de yapmaya hazırız
İstanbulkart zamlandı
İsim değişikliği Facebook'a yaramadı: Meta hisseleri, 5 dakikada % 23 değer kaybetti
Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı?
MEB 2022 EKYS sınavı ne zaman? MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları son gün ne zaman?
Financial Times: Erdoğan Putin’le ince bir çizgide yürüyor
Ocak ayının zam ve indirim şampiyonları
iPhone'un ucuz modeli SE 2022'nin fiyatı sızdı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak
Türkiye, 2021'de Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu
Kandil gecesi televizyon izlemek günah mı caiz mi? Kandilde TV izlenir mi? Kandil günü televizyon haram mı?
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat?
Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi
Şubat kira zam yüzde kaç? 2022 Şubat kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayında TÜFE ne kadar?

TIMETURK / EĞİTİM / MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 20 Mart'ta yapılacak.

55 Dakika Önce
2022-02-03 11:00:21
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart'ta yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar 10 Şubat'a kadar elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınav başvurusu yapabilecek.

Adaylar, 20 Mart'ta saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olan sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvuruda, Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2022-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş