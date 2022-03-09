MEB'e bağlı okullarda öğretmenlerin yüzde 57'si kadın

Öğretmenlerin, yüzde 43'lük oranı ile 423 bin 354'ü erkek, yüzde 57'lik oran ile 570 bin 315'i kadın.

MEB verilerine göre, resmi okullardaki 52 bin 875 eğitim kurumunda, 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitimi için 993 bin 669 öğretmen görev yapıyor.

Türkiye'de son 20 yılda atanan 729 bin 416 öğretmenin yüzde 61,70'inin, son 5 yılda ataması yapılan 144 bin 489 öğretmenin ise yüzde 65'inin kadınlardan oluştuğu hesaplandı.

Bakanlık verilerine branş bazında bakıldığında, en fazla kadın öğretmenin, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği branşlarında görev yaptığı belirlendi.



Buna göre, sınıf öğretmenlerinin yüzde 56'sını, İngilizce öğretmenlerinin yüzde 75'ini, okul öncesi öğretmenlerin ise yüzde 93'ünü kadın öğretmenlerden oluşuyor.

Marmara Bölgesi'nde çalışan 145 bin kadın öğretmen, toplam öğretmenler arasında yüzde 63'lük orana sahip.



Marmara Bölgesini, yüzde 60 oran ile 97 bin 500 bin kadın öğretmenin görev yaptığı İç Anadolu, yüzde 55 oran ile 77 bin öğretmenin görev yaptığı Akdeniz Bölgesi takip ediyor.

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