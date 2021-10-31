MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların kapanacağı tarihi yayımladığı takvim ile duyurdu.

Pandemi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. MEB, 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verileceğini duyurdu.

İşte MEB'in yayımladığı 'yüz yüze eğitim' takvimi:

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Birinci ara Tatil: 15-19 Kasım 2021

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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