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TIMETURK / EĞİTİM / MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!

MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.

32 Dakika Önce
2021-11-17 09:22:55
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bakan Yardımcısı Peter Aşkar imzasıyla, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla bazı uyarılarda bulundu.

81 il milli eğitim müdürlüğüne 16 Kasım 2021 tarihinde gönderilen resmi yazıda 657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkerine Dair Yönetmelik hükümlerine yer verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye Uygulaması konulu yazıda, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesi istendi.

peter

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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