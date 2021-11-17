MEB'den öğretmenlere 24 Kasım uyarısı: Hediye kabul etmeyin!

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.