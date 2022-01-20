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TIMETURK / EĞİTİM / MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı

MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

11 Dakika Önce
2022-01-20 10:21:29
MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı

MEB'den yapılan açıklamada "Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı" denildi. .

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