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TIMETURK / EĞİTİM / MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili açıklama

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanındı.

52 Dakika Önce
2022-04-21 12:37:17
MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liselerde devamsızlıkları nedeniyle derslere devam etme hakkını kaybeden öğrencilere, istemeleri halinde kayıtlarını mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilmelerine imkan sağlandı.

Bakanlığın bu düzenleme ile liselerde öğrenim hakkı devam eden ancak devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan yeni öğrenim haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçladığı öğrenildi.

Öte yandan bu öğrencilerin, istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme hakları da olacak. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Mesleki eğitim merkezine geçiş yapanlara geldikleri okullara dönme hakkı

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, liselerde öğrenim görmekte iken mesleki eğitim merkezine nakil ve geçiş yapan öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere geldikleri okullarına dönebilmelerine imkan tanıyan yeni bir madde de yer aldı. .

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