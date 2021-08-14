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TIMETURK / EĞİTİM / MEB’den il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

MEB’den il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

24 Dakika Önce
2021-08-14 12:16:35
MEB’den il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği '2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları' konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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