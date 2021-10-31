MEB'den ara tatil kararı! Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika yarıyıl tatili açıklaması geldi. 'Okullar ne zaman tatil olacak?' sorusu merak ediliyordu.

MEB 2021- 2022 ara tatil takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Okullarda yarıyıl tatili- ara tatil ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi. Okullarda ara tatil uygulaması Kasım'da başlayacak. İşte MEB'in takvimine göre ilk ilk ara tatilin yapılacağı tarih...

MEB'den milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği son dakika açıklaması geldi. Yarıyıl tatili tarihi belli oldu. Okullarda yarıyıl tatili 15 Kasım'da başlıyor. Ara tatil detayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil uygulaması Kasım'da başlıyor. Yarıyıl tatiliyse Ocak ile Şubat aylarında uygulanacak. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2021- 2022 MEB tatil takvimi…

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin beklediği tatil açıklaması geldi! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ara verilen okullarda sıkı tedbir ve aşı uygulamalarıyla yüz yüze eğitime geçilmişti. Tüm okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte ara tatil sürecinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyordu. Yüzbinlerce veli ve öğrenci, ara tatil için gün sayıyor.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB tarafından yapılan duyuruda, hazırlanan eğitim takvimine göre, ilk ara tatilin Kasım ayında yapılacağı açıklandı.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE? ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

İLK YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.