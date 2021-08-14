MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim talimatı

81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hazırlık yazısı gönderildi. MEB, okulların hazır hale getirilmesini istedi

2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

6 EYLÜL'DE AÇILMASI BEKLENİYOR

Habertürk'ün aktardığına göre Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği gün yüz yüze eğitim mesajı veren Bakan Mahmut Özer, "Önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. 6 Eylül'de okulların açılması için elimden geleni yapacağım" demişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca da, "Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değil" demişti.

KABİNE TOPLANTISINDA BELLİ OLACAK

Pazartesi toplanacak Kabine'de yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.