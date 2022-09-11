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MEB: Bu yıl ders kitaplarıyla birlikte ücretsiz yardımcı kaynaklar da dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte 2022-2023 Eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtılacak.

2 Gün Önce
2022-09-11 20:36:03
MEB: Bu yıl ders kitaplarıyla birlikte ücretsiz yardımcı kaynaklar da dağıtılacak

MEB'den yapılan açıklamaya göre; öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı. Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek olan yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

Yardımcı kaynaklar, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ders kitaplarıyla beraber öğrencilere dağıtılacak.

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