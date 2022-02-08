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MEB Alan Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Alan Değişikliği Başvuruları Ne Zaman?
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TIMETURK / EĞİTİM / MEB Alan Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Alan Değişikliği Başvuruları Ne Zaman?

MEB Alan Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Alan Değişikliği Başvuruları Ne Zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar için 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında başvurular alınacak.

1 Saat Önce
2022-02-08 14:38:22
MEB Alan Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Alan Değişikliği Başvuruları Ne Zaman?

Alan Değişikliği Hangi Tarihler Arasında Yapılacak?

Alan değişikliği başvuruları 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Öğretmen alan değişikliği başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Alan değişikliği için ön başvuruda bulunmayanlar tercih ve atama sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklar.

2022 MEBBİS Alan Değişikliği Nasıl Yapılır?
Ön başvurular (Birinci aşama), E. Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.

Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

 
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