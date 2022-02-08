DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi?
Mazota ne kadar zam geldi? Güncel mazot fiyatı
Bakan Dönmez duyurdu: Isparta'da faturaların tahsilatı ertelendi
Sevgililer Gününde çiçek almak günah mı? 14 Şubat'ta hediye almak haram mı, caiz mi?
İngiltere'de kafası kesik iskeletler bulundu
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır adliyeye sevk edildi
Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar açıklandı
Yemek Sepeti'ne kaç para ceza verildi? Yemek Sepeti kaç kullanıcının verisini sattı? | Yemek Sepeti milyonluk cezası
Financial Times'ın ''Ukrayna anlaşması'' haberine Rusya'dan tepki
MEB açıkladı: Şubat ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı
İstanbul’da dere taştı: Valilikten açıklama
Sevgililer Gününde bir gül ne kadar? Kırmızı gül fiyatı kaç TL? (14 Şubat)
MEB Alan Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Alan Değişikliği Başvuruları Ne Zaman?
Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl?

TIMETURK / EĞİTİM / MEB açıkladı: Şubat ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı

MEB açıkladı: Şubat ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı

Bakanlığın internet sitesinden erişilen yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, YKS'ye yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

1 Saat Önce
2022-02-08 14:57:44
MEB açıkladı: Şubat ayı yardımcı kaynak paketi erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek amacıyla ücretsiz sunulan şubat ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik yardımcı kaynak destek paketlerinden beşincisi "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Yardımcı kaynak paketinde, 2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrenciler için 8 bin 500 soru içeren beceri temelli testler, tekrar testleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı ile YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT deneme testleri bulunuyor.

Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900, çalışma ve etkinlik kitaplarında ise 4 bin 700 soru yer alıyor.

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için yayımlanan 9'uncu tekrar testinde 750 soru, 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor.

Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Paket, öğretmenler için kılavuz kitaplar da içeriyor

- Etkileşimli sorular yayımlanmaya devam ediyor

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte, "açılır menü", "sürükle bırak" ve "çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.

Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

- Özel eğitim öğrencilerine destek

Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor.

Etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

- "24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynak paketini her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirtti. Özer, şunları kaydetti:

"Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz." dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş