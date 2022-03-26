MEB, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayınladı.
2022-03-26 14:00:40
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız. .
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