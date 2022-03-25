Matematik müfredatı mı değişiyor? Matematik öğretimi nasıl değiştirilecek? MEB matematik dersi açıklaması

Matematik müfredatı mı değişiyor? MEB Mahmut Özer, çocukların matematik konusunda başarısız olmasının nedenlerinin araştırıldığını belirterek; “Matematik öğretme yaklaşımı değişecek” açıklamasında bulundu. Peki ama Matematik öğretimi nasıl değiştirilecek? Matematik dersi müfredatında değişikliğe mi gidilecek? İşte detaylar...

MEB Mahmut Özer, çocukların matematik konusunda başarısız olmasının nedenlerinin araştırıldığını belirterek; “Matematik öğretme yaklaşımı değişecek” açıklamasında bulundu. Peki ama Matematik öğretimi nasıl değiştirilecek? Matematik dersi müfredatında değişikliğe mi gidilecek? İşte detaylar...

MEB matematik dersi açıklaması

"Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil, daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarını da çok önemli bir şekilde etkileyecek. Yani matematikte öğretme yaklaşımını değiştireceğiz.

Yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili olacak. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz.

Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında, farklı etkinliklerle öğrenilecek. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak.

İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünya, mesleki eğitim için artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık.

Matematik müfredatı mı değişiyor?

Matematik derslerinin müfredatlarının değişeceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Bakan Özer, matematik öğretme yaklaşımının değiştirileceğini belirtti.

Matematik öğretimi nasıl değiştirilecek?

Bakan Özer'in konuyla ilgili; "Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz." açıklamasıyla öğretim konusunda yenilik yapılacağının sinyallerini verdi. .