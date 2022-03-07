Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı?

Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı? Milyonlarca öğrencinin kredi ve burs ödemeleri hakkında bir açıklama geldi. Peki mart ayı ödemeleri hangi tarihlerde yatırılıyor? İşte detaylar...