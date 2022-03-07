Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı?
Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı? Milyonlarca öğrencinin kredi ve burs ödemeleri hakkında bir açıklama geldi. Peki mart ayı ödemeleri hangi tarihlerde yatırılıyor? İşte detaylar...
2022-03-07 09:38:07
Milyonlarca öğrencinin kredi ve burs ödemeleri hakkında bir açıklama geldi. Peki mart ayı ödemeleri hangi tarihlerde yatırılıyor? İşte detaylar...
Mart 2022 burs ve kredi ödemeleri hesaplara yattı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin başladığına dair bir açıklama yaptı.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek. .
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