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TIMETURK / EĞİTİM / Marmaris'te HDP binasına ateş açılması olayında FETÖ bağlantıları tespit edilen şüpheli yakalandı

Marmaris'te HDP binasına ateş açılması olayında FETÖ bağlantıları tespit edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılması olayının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı.

31 Dakika Önce
2021-07-15 23:40:22
Marmaris'te HDP binasına ateş açılması olayında FETÖ bağlantıları tespit edilen şüpheli yakalandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.20'de Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D'yi kısa sürede yakalamıştı.

2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.

Ayrıca, Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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