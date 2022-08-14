Maltepe Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Maltepe Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Bölümleri

2022 Maltepe Üniversitesi bölümleri neler? Maltepe üniversitesi ön lisans bölümler nedir? Maltepe üniversitesi 4 yıllık bölümde neler var? 2022 YKS sınavının ardından gözler üniversitelerin bölümlerinde. Özellikle de son zamanlarda en çok tercih edilen üniversitelerden Maltepe Üniversitesinin bölümleri merak konusu. Maltepe üniversitesi 1997 yılında İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Sizler için Maltepe üniversitesi bölümler hakkında detaylara değineceğiz. İşte detaylar.