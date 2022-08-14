Maltepe Üniversitesinde Hangi Bölümler Var? Maltepe Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Bölümleri
2022 Maltepe Üniversitesi bölümleri neler? Maltepe üniversitesi ön lisans bölümler nedir? Maltepe üniversitesi 4 yıllık bölümde neler var? 2022 YKS sınavının ardından gözler üniversitelerin bölümlerinde. Özellikle de son zamanlarda en çok tercih edilen üniversitelerden Maltepe Üniversitesinin bölümleri merak konusu. Maltepe üniversitesi 1997 yılında İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Sizler için Maltepe üniversitesi bölümler hakkında detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-14 23:56:10
Maltepe Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
- Adalet
- Anestezi
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Çocuk Gelişimi
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlk ve Acil Yardım
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Mimari Restorasyon
- Moda Tasarımı
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Uçak Teknolojisi
Maltepe Üniversitesi Lisans Bölümleri
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
- (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
- (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
- (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gazetecilik (%50 İndirimli)
- (İletişim Fakültesi)
- Gazetecilik (Burslu)
- (İletişim Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
- (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
- (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
- (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
- (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
- (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli)
- (Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli))
- Hemşirelik (Burslu)
- (Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))
- Hemşirelik (Ücretli)
- (Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli))
- Hukuk (%50 İndirimli)
- (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu)
- (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
- (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
- (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
- (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
- (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
- (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli)
- (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu)
- (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)
- (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu)
- (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli)
- (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Tıp (Ücretli)
- (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)
- (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
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