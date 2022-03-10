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Mahmut Özer: 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını telafi ederek tamamlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edildiğini söyledi

23 Dakika Önce
2022-03-10 22:29:09
Mahmut Özer: 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını telafi ederek tamamlayacağız

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Eğitim öğretimde birinci dönemin hiç kesintiye uğramadığını ve yüz yüze eğitimi devam ettirdiklerini anımsatan Özer, "Şubatta ikinci dönemimiz başladı, yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı, artık biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Mahmut Özer: "Yüz yüze eğitime ara vermeden bu dönemi tamamlayacaklar"

Özer, uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin yapılmasına izin verdiklerini de belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yine bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık ve artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar. Sadece COVID olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler, 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezlerse 5 gün içinde PCR yaptırmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa yüz yüze eğitime devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçte hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar, aşılanma oranları Türkiye'de örnek teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim." dedi. .

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