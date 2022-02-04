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Lise ve üniversite mezunu gençler altı aylık kursla iş sahibi olacaklar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri alanda mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkânı getiren programı başlattıklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-04 20:25:06
Lise ve üniversite mezunu gençler altı aylık kursla iş sahibi olacaklar

Programın detaylarını paylaşan Özer, çıkış noktalarını “Örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek” şeklinde açıkladı. Özer, eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilecek eğitimler sonrasında başarılı olan mezunların istihdamının sağlanacağını kaydetti.

Başarılı şekilde ilerliyor

Programa katılmak isteyenlerin mesleki eğitim merkezlerine doğrudan kayıt yaptırılabileceğini belirten Özer, "Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek. Tamamlama programında lise ya da üniversite mezunları olacağı için kültür derslerinin alınması gerekmeyecek, tamamen iş başı eğitiminde ve sektörle birlikte oluşturacağınız müfredat kapsamında uygulama yapılacak” diye konuştu.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2022'de 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile tanıştırma' hedefi koyduğunu hatırlatarak şu anda sistemin çok başarılı şekilde ilerlediğini de söyledi. .

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