Lisansüstü eğitimi olan öğretmenler Kariyer Basamakları Sınavı'ndan muaf mı olacak? Kariyer Basamakları Sınavı muafiyet şartları neler?

Lisansüstü eğitimi olan öğretmenler Kariyer Basamakları Sınavı'ndan muaf mı olacak? Kariyer Basamakları Sınavı muafiyet şartları neler? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlanacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak. İşte detaylar...