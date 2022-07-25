LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları, 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettiği okullardan birine yerleştiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi. Bakan Özer: "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN Ayrıntılar geliyor... .