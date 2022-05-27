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LGS'ye girecekler dikkat! Sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

1 Saat Önce
2022-05-27 14:00:40
LGS'ye girecekler dikkat! Sınav giriş bilgileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek. .

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