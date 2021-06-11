LGS'de sınav maratonu geride kaldı. Sınava giren öğrenciler şimdi de tercih telaşına düştü. 6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasını beklemeden okul araştırmasına başlayan öğrenciler LGS tercihleri başladı mı sorusunu sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 LGS lise başvuruları ne zaman başlayacak? LGS başvurusu son gün ne zaman? 2021 LGS tercihleri nereden yapılacak? 2021 LGS'de yerleşemeyen açık liseye mi kaydolacak?

LGS'de sınav maratonu geride kaldı. Sınava giren öğrenciler şimdi de tercih telaşına düştü. 6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasını beklemeden okul araştırmasına başlayan öğrenciler LGS tercihleri başladı mı sorusunu sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 LGS lise başvuruları ne zaman başlayacak? LGS başvurusu son gün ne zaman? 2021 LGS tercihleri nereden yapılacak? 2021 LGS'de yerleşemeyen açık liseye mi kaydolacak?

6 Haziran Pazar günü ülke genelinde yapılan LGS sınavına 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Sınavların geride kalmasıyla öğrenciler ve veliler şimdiden lise seçme telaşına düştü. Liselerin taban puanları ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı. Çocuklarının eğitimleri için en iyi liseye yerleşmesini isteyen veliler de araştırmalarına hız verdi. Peki LGS tercihleri başladı mı? LGS lise başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri başladı mı?

Hayallerini kurdukları lisede eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler LGS tercihi yapmak için sabırsızlanıyor. Peki LGS tercihleri başladı mı? LGS başvuruları henüz başlanmadı. LGS tercih tarihleri LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile netlik kazanacak. LGS tercih kalvuzu ilerleryen günlerde MEB tarafından açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri 2020 yılında temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.2021'de de LGS tercihlerinin temmuz sonuna doğru başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınavına giren adaylar bir aşamayı geride bıraktı. Adaylar şimdi de tercih sürecine girdi. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercihleri internetten mi yapılacak? LGS tercihleri bireysel olarak okuldan yapıalbilir mi? LGS tercih başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir. Adaylar isterlerse mezun oldukları okuldan da tecih başvurularını yapabilirler.

LGS sonuçları ne zaman açıklamacak?

LGS sınav sonuçları 2021 yılında 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından sonra tercih süreci de başlayacak.

LGS tercihinde kaç okul seçilecek?

MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı Öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ekranından ve puanla en fazla 10 okul seçilecek. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak.

LGS ile kaç öğrenci alınacak?

Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS'ye kaç kişi katıldı?

Ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavına 1.2 milyon öğrenci katıldı. Sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınavın ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını ar aştırmaya başladı. MEB soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.