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TIMETURK / EĞİTİM / LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

1 Saat Önce
2022-06-05 14:25:04
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. .

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