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TIMETURK / EĞİTİM / LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca bugün gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'meb.gov.tr' adresinden yayımlandı.

1 Saat Önce
2022-06-05 14:21:23
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

 

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