LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca bugün gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'meb.gov.tr' adresinden yayımlandı.
2022-06-05 14:21:23
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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