LGS soru kitapçığı 2021 pdf indir | 2021 LGS soru ve cevapları

LGS soru kitapçığı 2021 pdf indir | 1 milyondan fazla öğrenci 2021 yılında LGS sınavında ter döktü. Sınavın bitişi ile birlikte öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MEB 2021 LGS sınavı soru kitapçığı (sayısal-sözel) ve cevap anahtarlarını yayınladı. İşte 2021 LGS soru ve cevapları...

LGS cevap anahtarı indir | 2021 LGS sınavına 1.5 milyona yakın öğrenci katıldı. LGS maratonunun geride kalmasıyla sınava giren öğrenciler ve velileri LGS soru ve cevap anahtarını aramaya başladı. 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Sözel ve sayısal alanlarda LGS soru ve cevapları erişime açıldı. Sınav sonrası kaç doğru kaç yanlış yaptığını merak eden adaylar LGS cevap anahtarı indir seçeneğini internetten araştırmaya başladı. İşte 2021 LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Türkiye" href="https://www.timeturk.com/haberleri/turkiye">Türkiye genelinde 1.2 milyon öğrenci korona kısıtlamaları gölgesinde LGS sınavına girdi. Öğrenciler sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı arayışına girdi. MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı. İşte LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarları;

SINAV 2 OTURUMDA YAPILDI

LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum (1. sınav) saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi veridi. LGS sınavı ikinci oturum ise saat 11.30'da başladı. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süre verildi. Sınav sonrasında öğrenciler LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı belli oldu mu diye araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS Soru kitapçıklarını yayınladı. LGS sayısal ve sözel ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

1.2 MİLYON ADAY KATILDI

Ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavına 1.2 milyon öğrenci katıldı. Sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınavın ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını ar aştırmaya başladı. MEB soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2 BİN 60 LİSEYE YERLEŞTİRME YAPILACAK

Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

174 BİN 160 ÖĞRENCİ ALINACAK

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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