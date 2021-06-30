LGS sonucu öğren | 2021 LGS sınav sonucuna nereden bakılır? 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklandı. Sınav sonucunu merakla bekleyen öğrenciler LGS sonuç sorgulama ekranı ile LGS sonucu öğrenme nasıl yapılır sorusunu soruyor. MEB'in sitesinden 2021 LGS sınav sonuçları öğrenilebilir. İşte LGS sınav sonucu öğrenme adresi...

LGS sonucu öğren | 2021 LGS sınav sonucuna nereden bakılır? 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklandı. Sınav sonucunu merakla bekleyen öğrenciler LGS sonuç sorgulama ekranı ile LGS sonucu öğrenme nasıl yapılır sorusunu soruyor. MEB'in sitesinden 2021 LGS sınav sonuçları öğrenilebilir. İşte LGS sınav sonucu öğrenme adresi...

2021 LGS sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. 2021 LGS sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. LGS sınav zonucunu öğrenmek isteyen adaylar meb.gov.tr adresinden LGS sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Ayrıca 2021 LGS sonuçları için aşağıdaki "sonuç sorgulama ekranına" da tıklayabilirsiniz...

LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar kişisel TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girdikren sonra sonuç ekranını görebilecekler.

KILAVUZLAR DA AÇIKLANACAK

2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun da yayımlanması bekleniyor.

2021 LGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu ve takvimi de açıklanacak. 2020 yılında LGS tecihleri sonuçlar açıklandıktan 4 gün sonra başlamıştı. Yani 2021'e baktığımız zaman LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. LGS tercihleri de temmuzun ilk haftasında başlayabilir.

LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrencilerin bu üç alanda toplan 20 okul tercih etme hakkı bulunacak.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.