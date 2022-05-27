LGS sınav giriş belgeleri açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
LGS sınav giriş belgeleri açıldı mı? Öğrencilerin akıllarında 'LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?' soruları yanıt beklerken açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci LGS giriş belgelerini sorgulamak için nereden giriş yapacağını araştırıyor. LGS sınav yerleri sorgulama ekranı detayları...
2022-05-27 17:09:38
Öğrencilerin akıllarında "LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt beklerken açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci LGS giriş belgelerini sorgulamak için nereden giriş yapacağını araştırıyor. LGS sınav yerleri sorgulama ekranı detayları...
LGS sınav giriş belgeleri açıldı mı?
LGS öğrencilerinin; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşacağı sistem erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin beklediği giriş belgelerinin erişim ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...
LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.
LGS ders ve konuları
Milyonlarca öğencinin merak ettiği LGS konuları;
LGS Türkçe konuları
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Parçada Anlam
- Söz Sanatları
- Metin Türleri
- Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozukluğu
LGS Matematik konuları
- Üslü ifadeler
- Kara köklü ifadeler
- Çarpanlar
- Olasılık
- Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
- Veri Analizi
- Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
- Geometrik Cisimler
- Eşlik ve Benzerlik
- Üçgenler
- Dönüşüm Geometrisi
LGS İnkılap konuları
- Milli Uyanış
- Bir Kahraman Doğuyor
- Milli Bir Destan
- ATATÜRK Dönemi
- ATATÜRKÇÜLÜK
- Demokratikleşme
- Türk Dış Politika
- ATATÜRK' ün Ölümü
- İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
LGS Fen Bilgisi konuları
- İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
- Genetik Kod ve DNA
- Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
- Biyoteknoloji ve Katılım
- Basınç
- Madde ve Endüstri/Doğası
- Canlılar ve Yaşam
- Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
- Fiziksel Olaylar
- Elektrik Enerjisi ve Yükleri
LGS İngilizce konuları
- Adventures
- Friendship
- Teen Life
- İn the Kitchen
- On the Phone
- The Internet
- Tourism
- Chores
- Science
- Natural Forces
LGS Din Kültürü konuları
- Kader ve Evrendeki Yasalar
- Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
- İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
- İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
- İnsan İradesi ve Kader
- Allah'a Güvenmek
- Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
- İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
- Hac ve Kurban ibadeti
- Zekat
- İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
- İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
- Muhammed'in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
- Kur'an'da Akıl ve Bilgi Davranışlar
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