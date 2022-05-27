LGS sınav giriş belgeleri açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı

LGS sınav giriş belgeleri açıldı mı? Öğrencilerin akıllarında 'LGS sınav giriş belgesi yayınladı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?' soruları yanıt beklerken açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci LGS giriş belgelerini sorgulamak için nereden giriş yapacağını araştırıyor. LGS sınav yerleri sorgulama ekranı detayları...