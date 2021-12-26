LGS ne zaman? 2022 LGS sınavı hangi tarihte olacak? Milli Eğitim Bakanı açıklaması

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS hakkında bir açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen LGS haberi Bakan Özer'den geldi. LGS'nin hangi ayda yapılacağını bildiren Özer'in açıklamasının ardından; 'LGS ne zaman?' , 'LGS hangi ayda yapılacak?' , '2022 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?' gibi birçok soru internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte LGS hakkında yapılan açıklamalar ve sınav tarihi...

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS hakkında bir açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen LGS haberi Bakan Özer'den geldi. LGS'nin hangi ayda yapılacağını bildiren Özer'in açıklamasının ardından; "LGS ne zaman?" , "LGS hangi ayda yapılacak?" , "2022 LGS başvuruları ne zaman yapılacak?" gibi birçok soru internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte LGS hakkında yapılan açıklamalar ve sınav tarihi...

LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS Nedir?

LGS ya da açılımıyla Liselere Geçiş Sistemi Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır.Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.