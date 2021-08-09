Yüz binlerce öğrenci LGS nakil tercihleri ile istedikleri liseye yerleşti. Son olarak LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı. Tercih yapan ancak yerleşemeyen öğrenciler 3. LGS nakil yerleştirmelerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki LGS ikinci nakilde yerleşemeyen ne yapacak? LGS üçüncü nakil yapılacak mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman?

Yüz binlerce öğrenci LGS nakil tercihleri ile istedikleri liseye yerleşti. Son olarak LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları 9 Ağustos'ta açıklandı. Tercih yapan ancak yerleşemeyen öğrenciler 3. LGS nakil yerleştirmelerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki LGS ikinci nakilde yerleşemeyen ne yapacak? LGS üçüncü nakil yapılacak mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman?

LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları alan ancak istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler şimdi önlerinde nasıl bir sürecin olacağını araştırıyor. Peki LGS üçüncü nakil yapılacak mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman?

LGS ikinci nakilde yerleşemeyen ne yapacak

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun" diye konuştu.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ikinci nakil tercihleri bugün açıklanacak. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.