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TIMETURK / EĞİTİM / LGS ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak

LGS ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak.

10 Saat Önce
2021-08-08 10:58:19
LGS ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak

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Birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihleri 6 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçlar ise yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları başlayacak.

Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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