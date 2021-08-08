LGS ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ikinci nakil tercihleri yarın açıklanacak.
2021-08-08 10:58:19
Birinci nakilde yerleşemeyen ya da yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil tercihleri 6 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçlar ise yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden açıklanacak.
Boş kalan kontenjanlara, ikinci nakil sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları başlayacak.
Yerleştirme süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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