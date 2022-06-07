LGS'de soru iptali olacak mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir sorunun olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok

12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.

(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak.

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

Ayrıntılar geliyor... .